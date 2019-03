Historisk vanvid: Her er masseslagsmål en tradition

Voldeligt boldspil blev i år afviklet for 820. gang i nordengelsk by. Se de vilde scener herunder

Det går ikke stille for sig, når det årlige Atherstone Ball Game afvikles i den nordengelske by Atherstone.

Det ekstreme boldspil afvikles på Shrove Tuesday, som i år faldt tirsdag 5. marts. Traditionen har fundet sted siden 1200-tallet, og i år blev spillet derfor afviklet for 820. gang.

Reglerne for spillet er ganske simple: Klokken 15 bliver en stor, tung læderbold sluppet løs i byens hovedgade, og den, der holder bolden to timer senere, har vundet.

Den eneste regel er, at man ikke må slå sine modstandere ihjel, ellers er alt tilladt.

Det fører derfor til masseslagsmål og generel kaos, når flere hundrede mennesker uddeler spark og slag til højre og venstre for at sikre sig den eftertragtede bold, som vinderen får lov at tage med hjem.

Byens borgmester følger slagets gang på sikker afstand.

