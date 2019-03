Husejer gjorde ubehageligt fund: 45 slanger

Væmmelig video viser de 45 slager, der havde bosat sig under et hus i Texas

En husejer i Texas overdrev ikke, da han rapporterede at have set ‘et par’ slanger under hans hjem i Alabany, 240 kilometer vest for Dallas.

Hele 45 klapperslanger kunne Big Country Snake Removal nemlig, kort efter at de var blevet kontaktede, fjerne under husejerens hjem. Det fangede de på video.

Virksomheden skrev på deres Facebook-side, at husejeren var kravlet ned under huset efter at kraftig vind havde forstyrret hans kabel tv-tjeneste. Husejeren fik øje på et par slanger, skyndte sig ud igen og kontaktede derefter Big Country Snake Removal.

Det er ikke atypisk at slanger bosætter sig under huse i Texas, når vejrforholdene begynder at blive varmere.

Det øger naturligvis risikoen for slangebid. Ifølge Big Country Snake Removal dør i gennemsnit 1-2 personer hvert år i Texas på grund af giftige slangebid.

I dette tilfælde var der 'kun' 36 slanger, der lå og gemte sig under en hytte. Video: ViralHog

Her finder bilist en fem meter lang kobra under motorhjelmen på sin bil. Video: Newsflare

