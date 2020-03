Indsamler hval-snot med drone

Specieludviklede droner med det indbydende navn SnotBot er skabt til at opsøge hvaler, og vente på, at der bliver 'nyst' på dem.

Dronernes formål er at indsamle snot fra hvalerne, som marinbiologer derefter kan nærstudere. Hvalernes snot indeholder informationer i form af blandt andet DNA, hormoner og mikrober, som forskere håber på at bruge til at beskytte hvalerne.

- Hvaler og delfiner er i dag mere truede end nogensinde før, og truslerne bliver større og mere mangfoldige- mange er kritisk truede, siger naturfotograf Christian Miller, som har udviklet SnotBot for organisationen Ocean Alliance, til Caters News.

- Hvis vi skal beskytte de her dyr, så har vi brug for dristige, ikke-invasive løsninger, de gør os i stand til billigere at indsamle bedre data, der hjælper os med at forstå truslerne og hvordan de påvirker dyrene.

Miller forklarer yderligere hvordan den specielbyggede drone, som er udstyret med petriskåle, kan komme helt tæt på hvalerne uden at forstyrre og stresse dem.

- Formålet med Ocea alliances SnotBot-program er at udforske og skubbe grænserne for dette nye forsknings-paradigme, for den måde at fastslå hvilken slags data dronerne kan indsamle, og hvordan det bedst gøres.

- Hos ocean Alliance mener vi, at droner er løsningen, lyder det fra Christian Miller.

Du kan se hvordan SnotBot-dronen indsamler sine prøver i videoen over artiklen.