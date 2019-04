'Influencer' bryder sammen: Instagram-kontoen blev slettet

Instagram-personligheden Jessy Taylors værste mareridt blev til virkelighed, da hun i sidste uge pludselig kunne konstatere, at hendes Instagram-konto, og de 133.000 følgere den havde, var blevet slettet uden nærmere forklaring.

I en grådkvalt video kan man derfor høre hende forklare, hvordan kontoen blev slettet mens hun var i færd med at redigere nogle optagelser, og at hun siden har forsøgt alt for at få kontoen tilbage, dog uden held.

- Jeg er intet uden mine følgere, siger Jessy Taylor blandt andet i videoen, mens hun tørrer tårer væk.

Ifølge Unilad blev Jesse Taylors konto lukket, fordi andre brugere blev ved med at anmelde hende. Det vides ikke hvad anmeldelserne drejede sig om, men noget kunne tyde på, at mange folk på sociale medier bare har et horn i siden på frøken Taylor, og gerne så hende finde et 'rigtigt' job.

Her kan du se nogle af de kommentarer Jesse Taylor har fået på sine opslag.

I gråd-videoen fortæller Jesse Taylor desuden, at folk gerne vil have hende ned med nakken, og mange godt ville se hende arbejde 9-17, men at den livsstil bare ikke passer til hende.

- Jeg har arbejdet så hårdt for at nå hertil, og at det bliver taget fra mig, er den værste fucking følelse i hele verden, lyder det fra Jesse Taylor, der ifølge eget udsagn arbejdede som prostitueret, før hun begyndte at tjene sine penge online.

Siden hendes konto blev slettet, har Jesse Taylor åbnet en ny konto på Instagram, der indtil videre har opnået 1641 følgere.