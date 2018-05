Johanna fik tatoveret sønnens navn med stavefejl: Nu har hun ændret hans navn

Svenske Johanna havde i lang tid drømt om at få en tatovering med navnene på sine to børn - Nova og Kevin - og da sønnen var halvandet år tog hun springet.

- Min kusine og jeg tog hen til en tatovør-butik for at få skrevet mine børns navne på min arm. Jeg fortalte, hvad der skulle stå og ikke andet, fortæller Johanna til Ekstra Bladet.

Blekinge Läns Tidning bragte i første omgang historien. Johanna har ikke ønsket at stå frem med efternavn, men Ekstra Bladet er bekendt med det.

Johanna havde tiltro til, at tatovøren stavede navnene korrekt, og hun glemte derfor at se, om alt nu var, som det skulle være, inden tegningen blev tatoveret.

- Jeg så bare, at den var placeret det rigtige sted. Det var forkert af mig ikke at tjekke se det, siger hun til Ekstra Bladet.

Navnene blev tatoveret, og det var først på vejen hjem, at de opdagede, at der var sket en fejl.

- I bilen på vej hjem tog min kusine et billede, og der så jeg, at de havde skrevet Kelvin i stedet for Kevin. Jeg troede ikke, at det var sandt. Jeg var helt knust.

Johanna tog tilbage til tatovør-butikken, hvor hun fik pengene tilbage. Hun fik at vide, at hun kunne få tatoveringen fjernet ved hjælp af laser-behandling. Hun overvejede det i en uges tid, men sammen med sin mand nåede hun frem til en anden løsning.

De valgte nemlig at ændre sønnens navn fra Kevin til Kelvin.

- For det første ville det tage et år, før tatoveringen ville være helt væk, og efter et stykke tid kunne jeg bedre lide navnet Kelvin. Jeg kendte ikke andre, der hed det, understreger hun over for Ekstra Bladet.

I dag er Kelvin fem år, og Johanna understreger, at han ikke har reageret på navneændringen.

Læs også om Steven, der tog på druktur og kom hjem med en pinlig tatovering. Nu frygter han, at han aldrig finder kærligheden!!