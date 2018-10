Kæmpeørn stopper trafikken: Æder enorm øgle

En kæmpe varan endte sine dage som fuglefodder til stor forundring for en gruppe turister

En ren trafikprop opstod i sidste uge over noget så trivielt som en fugl, der spiste frokost.

Ret så usædvanligt var det derimod, at fuglen var en kampørn og byttet en enorm øgle.

Det bizarre optrin skete i Kruger National Park i Sydafrika.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

En gruppe tilkskuere kom helt tæt på ørnen, mens den satte sin øgle til livs, og det sjældne optrin blev fanget på video af en tilskuer.

- Det er mest store kattedyr som løver og leoparder, der tiltrækker mange turister på sightseeing, fortæller manden bag filmen ifølge AP.

- Der kom ikke nogle kattedyr denne her dag, men alle lagde mærke til og værdsatte, at vi så Afrikas største rovfugl stå ovenpå sit bytte, tilføjer han.

På videoen ser man den store ørn gå i krig med sit usandsynligt store bytte, en hvidstrubet varan. Det nedlagte reptil er den næststørste varan-art, der lever i Afrika, og den kan blive op til halvanden meter lang, mens kampørne kan veje hele seks kilo og have et vingefang på knap to meter - altså lige så meget som en voksen mand.

