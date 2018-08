Kajak-vanvid: Frit fald fra gigantisk vandfald

At kaste sig ud fra et højt vandfald i en kajak står nok på de færrestes to do-liste, men ikke desto mindre er det netop hvad tyske Adrian Mattern har gjort.

Vovehalsens vilde stunt udspillede sig i det 32 meter høje Alexandra Falls, der er en del af Hay River i Canada.

Fra et kamera, der er placeret forrest på Adrian Matterns kajak, ser man ham padle ned at den brusende flod med kurs mod vandfaldet. Uden mulighed for at komme tilbage nærmer han sig, indtil han når vandfaldet, overgiver sig til tyngdekraften og lader sig falde ud over kanten i sin kajak.

Herefter bliver der sort indtil Mattern dukker op fra vandet - uskadt og svært begejstret.

- Praise the lord!, udbryder han, efter han har givet sin kammerat en high five.

Selvsagt er det ikke helt ufarligt at sejle udover et gigantisk vandfald, og tidligere på måneden kom to kajakroere grimt til skade, da de prøvede at lave samme stunt som Adrian Mattern.

Det fik talsmand Drew Williams fra Ministeriet for industri, turisme og investering i Canada til at gå ud med en advarsel.

- Handlingerne kunne have resulteret i meget seriøse skader eller endda død, sagde han til det canadiske medie CBC.

- De her stunts skal ikke hyldes eller efterlignes. Ikke kun sætter de kajakroernes liv i fare. De kan også sætte redningspersonernes sikkerhed i fare, og det tager medicinske ressourcer fra andre, der oprigtigt har brug for dem, lød det.

