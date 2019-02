Det ser ikke ud som om, at situationen er til at redde for irske Michel Sweeney, der er jockeyen i blåt.

Ved en af forhindringerne i løbet i Killeagh forrige søndag kom hans hest ikke helt så godt afsted, som man kunne have ønsket, og han endte i en bogstaveligt talt potentielt halsbrækkende situation.

Kan du gætte, hvem der vinder? Se afgørelsen øverst i artiklen.

Nedenunder kan du se en anden hest, som skøjter rundt i en café.