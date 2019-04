Kevin skulle af med ubuden passager: Det endte helt galt

Amerikanske Kevin Bokelman fik sig en noget usædvanlig oplevelse, da han 16. april sad bag rattet i sin lastbil.

På vej vestpå gennem staten Michigan fik han nemlig pludselig uventet besøg, da en kalkun fløj ind af lastbilens passagervindue og gjorde sig magelig i kabinen.

'Jeg kørte vel omkring 70 miles (110 kilometer, red) i timen, da en kalkun fløj ind af mit passagervindue. Den var stadig i live, og jeg var nødt til at få den ud', skriver Kevin Bokelman om den bizarre oplevelse.

Da han åbnede begge døre for at jage fuglen ud, havde han nemlig ikke taget højde for omgivelserne, og kalkunens tur i lastbilen fik derfor et uheldigt endeligt. Se hvordan i videoen over artiklen.