Kinesisk hotel holder isbjørne spærret inde

Det kinesiske hotel Polarland har åbnet op for gæster igen. Og gæsterne på hotellet har fået en ny nabo, de kan kigge på 24 timer i døgnet. Fra værelserne i hotellet er der nemlig vinduer, der peger ud mod et fangenskab med isbjørne

'Du kan kigge på din nabo døgnet rundt', er normalt ikke noget, man ville påskønne på et hotel, når man nu endelig skulle holde ferie. Men det reklamerer det kinesiske hotel Polarland sig på. Din nabo er nemlig isbjørne i fangenskab.

Det skriver The Guardian.

Hotellet, der ligger i en forlystelsespark i den kinesiske by Harbin, er bygget op rundt om et bur, hvor to isbjørne holder til. Og hotellets beboere har mulighed for at lure med i de hvide bjørnes liv, hvornår de har lyst.

Manden prøver ivrigt at få bjørnens opmærksomhed gennem hullet i glasset. Foto: Ritzau Scanpix

Stor kritik

Isbjørnenes hjem i midten af hotellet har et barskt lys, hvidmalede gulve, falske sten og istapper.

Det har fået stor kritik fra dyrerettighedsorganisationer.

'Isbjørne hører til i det arktiske. Ikke i zoos eller glasbokse i akvariumer. Og slet ikke i hoteller,' siger Peta Asiens visepræsident, Jason Baker, til The Guardian og fortsætter:

'Isbjørne er vant til at have flere tusinde kilometer at boltre sig på.'

Lovændring

For nyligt kom der en lovændring i Kina, der gør, at man ikke længere må spise vilde dyr. Det sker efter coronavirussens start i Wuhan.

Men det er stadig lovligt at bruge truede og sårbare dyr i forbindelse med underholdning. Og de truede dyr bliver ofte forbundet med cirkusser og zoo.

Udover isbjørnene så fremgår det også af Polarlands hjemmeside, at du kan møde indfangede rokker, pingviner, søløver og sæler på det mærkværdige hotel.

Alle værelserne har et vindue ud til isbjørnene. Foto: Ritzau Scanpix

Den ene af de to bjørne ser udmattet ud på det falske isgulv. Foto: Ritzau Scanpix