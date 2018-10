Klagede over smerte i næsen: Kirurg gør ulækkert fund

En patient måtte have fjernet en levende igle fra sin næse efter at have svømmet i en flod

Den malaysiske kirurg Rahmat Omar havde en ganske usædvanlig dag på kontoret, da en patient kom ind og klagede over, at det føltes som om, at noget bevægede sig i hans næse.

Og det viste sig altså, at patienten havde ganske ret. Under undersøgelsen fandt kirurgen nemlig en levende igle langt oppe i patientens næse.

Det skriver Daily Mail.

Angiveligt skulle iglen have bidt sig fast i patientens næse, da han et par uger tidligere var ude at svømme i en flod.

- Det er første gang, jeg nogensinde har set det her. Jeg kunne faktisk ikke tro det, sagde Rahmat Omar efter sit fund ifølge Daily Mail.

- Det må have været så ubehageligt. Åbenlyst kunne det have været meget farligt, tilføjede han og sagde også, at han for fremtiden har anbefalet den uheldige patient at holde sig fra at svømme i førnævnte flod.

Se iglen blive hevet ud af patientens næse i videoen ovenfor.

