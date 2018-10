Klam verdensrekord genskabt: 130 smøger på én gang

Den 66-årige stuntmand og komiker Jim 'Mouth' Purol blev i 2003 berømt, da han i programmet programmet 'More Than Human' på Discovery Channel satte en lige dele imponerede og frastødende verdensrekord; det lykkedes ham nemlig at presse 159 cigarettter ind i munden og ryge dem alle sammen på blot fem minutter.

Nu har han gentaget sit legendariske stunt, blot med den modifikation, at han kun ryger 'sølle' 130 cigaretter.

Det skriver LADbible.

Jim 'Mouth' Purol er ikke blot indehaver af verdensrekorden for at have røget flest cigaretter på én gang. På cv'et står blandt andet også verdensrekord i længste kravletur (25 mil, svarende til 40,2 kilometer), længste trommesolo (320 timer) og flest hop over et parkometer (5000 gange).

Ligeledes hævder han selv at være indehaver af verdensrekorden i at have flest verdensrekorder. Dette er dog ikke officielt bekræftet.

Af hans hjemmeside fremgår det, at hans mål er at sætte en verdensrekord om året resten af sit liv for at samle ind til velgørende formål. Blandt andet planlægger han at bakke en bil fra New York til Los Angeles og at gribe en vindrue med munden på 800 fods afstand (svarende til 243 meter).