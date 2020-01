Klar til apokalypsen: Her er det zombie-sikrede fremtidshus

Russiske arkitekter har designet et hus, der skal kunne modstå lidt af hvert

Det løftede en del øjenbryn, da Elon Musk præsenterede Teslas 'Cybertruck' for knap to måneder siden.

Bilen, der ikke umiddelbart står til at skulle køre på de europæiske veje, kan nu muligvis have fundet sig en potentiel carport at holde i.

Russiske arkitekter har nemlig designet huset, der vil være oplagt til at huse den futuristiske bil i, skriver CNN.

Arkitektgruppen Modern House har nemlig frigivet skitserne til deres 'CyberHouse', som er tegnet i stil med bilens design. Det kan ses i billederne til artiklen.

Se også: Ekspert dømmer Tesla ude: - Den kan ikke godkendes i Europa

Huset er designet efter Teslas Cybertruck, som ligeledes ligner noget fra en science fiction film. PR Foto: Modern House

Hårdført design

CyberHouse er designet til at kunne modstå både orkaner, jordskælv og radioaktive udfald, skriver det amerikanske medie.

Desuden påstår arkitektgruppen bag, at huset kan modstå et eventuelt zombie-angreb, fordi huset har en skrå overflade samt døre med luftsluser.

Det er tiltænkt, at huset kan huse syv personer, hvis der skulle ske en katastrofe.

Gruppens ledende arkitekt, Alex Wizhevsky, lægger ikke skjul på, at designet er inspireret af Teslas tilsvarende samt designet af ubåde.

'Da vi designede CyberHouse, tog vi de basale principper fra måden, moderne atom-ubåde bliver bygget på.', skrier Wizhevsky til CNN.

Herunder kan du se en kort video over husets funktioner - og hvordan Cybertrucks kan parkere der.

Her går det helt galt: Ny Tesla smadret under præsentation

Se også: Fiasko-lancering hitter: 150.000 vil købe ny Tesla-pickup