Kvindelig bilist i chok: Finder uventet gæst

En thailandsk kvinde fik sig en ubehagelig overraskelse, da hun kom hjem fra en tur i supermarkedet.

Kvinden med det knapt så mundrette navn, Chutikarn Kaewthongchaijaruen, skulle til at tilberede aftensmaden, da hun hørte, at hendes hunde konstant gøede af bilen i indkørslen.

Da hun kom ud for at undersøge postyret, opdagede hun, at bagenden på en slange stak ud under bilens motorhjelm.

Det skriver AP.

Det viste sig at være en næsten fem meter lang kongekobra, der havde indlogeret sig i Chutikarn Kaewthongchaijaruens bil, og det var den 30-årige kvinde ikke videre begejstret for.

- Slangen kom måske fra den nærliggende mark, eller også må den have været i bilen med mig, mens jeg kørte. Den tanke skræmmer mig virkelig, sagde den chokerede kvinde ifølge AP.

To mænd blev tilkaldt til at fange den giftige slange, og efter 20 minutters kamp lykkedes det at få fjernet den lange kobra. Det kan du se i videoen øverst i artiklen.