Lastbil torpederet af tog: - Som en kniv i smør

Et tog kørte torsdag 6. september direkte ind i en lastbil i USA med katastrofale følger

En lastbil blev torsdag 6. september skåret midt over, da et tog bragede ind i lastbilen med høj fart. Ingen kom til skade ved ulykken, der fandt sted i Chesterfield, Virginia, USA.

Det skriver lokalmediet ABC 8News.

Lastbilen sad fast på skinnerne og kunne ikke rokke sig væk. Chaufføren blev i lang tid siddende i lastbilen, i håbet om at lastbilen kunne komme fri.

Få sekunder før lastbilen blev ramt af toget nåede chaufføren og en person i passagersædet dog at hoppe ud og løb væk fra lastbilen.

Lige efter deres flugt, blev lastbilen torpederet, og dets indhold spredt ud over togskinnerne.

- Den skar gennem som en kniv i smør. Det gik så stærkt, forklarer øjenvidnet Mike Eugene til ABC 8News. Han var også manden bag ovenstående video.

Det er ikke første gang en ulykke finder sted ved netop denne jernbaneoverskæring. Det er sket flere gange i løbet af de seneste par år, og i 2014 endte det med et dødeligt udfald.

Det kan skyldes den stejle skråning, der fører fra vejen over sporet, som gør det svært for større lastbiler at krydse.

- Det er lidt som en bakke, så man kan ikke rigtigt se, hvad man kører op til. Jeg synes, det er lidt et problem, at der er så mange uheld her, siger Tabitha Reeves, som bor i nærheden af jernbaneoverskæringen, til ABC 8News.