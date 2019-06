Leder går af efter bizar børnehavestrip

En russisk børnehaveleder fra vestsibiriske Surgut har valgt frivilligt at forlade sin stilling, efter en stripvideo optaget i den børnehave hun var leder af har set dagens lys. Det skriver Russia Today.

I videoen ses en mand i et vildsvinekostume, der foran ellevilde pædagoger smider overtøjet til Joe Cocker-klassikeren 'You can leave your hat on', indtil han kun er iført vildsvinekostume og intet andet.

Dermed er manden hverken nøgen eller letpåklædt på noget tidspunkt, og hændelsen skulle angiveligt have fundet sted efter lukketid i børnehaven. Efter en anonym kilde lækkede videoen på nettet, er der dog kommet en sag ud af det.

På sociale medier har mange nemlig udtrykt deres forargelse over videoen, og påpeget hvordan det er smagløst at arrangere den slags i en børnehave.

Det er senere blevet afsløret at hændelsen fandt sted for tre år siden, men russiske myndigheder undersøger nu sagen nærmere, og i den forbindelse har den unavngivne børnehaveleder altså valgt at forlade sin stilling.