Madblogger kværner 90 centimeter lang hotdog på 25 minutter

Der skulle to mennesker til for at bære kaloriebomben ind - den unge madblogger spiste den på under en halv time

25-årige Kate Ovens er på trods af sit slanke ydre kendt for at tage imod - og gennemføre - vanvittige ædeudfordringer.

Så da hun satte sig for at besejre en en helt særlig hotdog fra Fourpure Brewing Co in Bermondsey, der med sine 91,44 centimeter menes at være den længste, der serveres i hele England, skuffede hun naturligvis heller ikke.

Det skriver blandt mange andre britiske Metro, og Kate Ovens har også lagt et billede fra den seneste udfordring op på sin Instagram-side, hvor hun er en kendt madblogger med over 84.000 følgere.

Den rekordlange hotdog vejer omkring 2,5 kilo og indeholder omtrent 5000 kalorier. Den lange bockwurst-pølse er speciallavet af okse- og grisekød og bliver toppet med ost og fire forskellige slags bacon. Der skulle to mennesker til at bære den ind til den sultne, blonde madbloggers bord.

- Det her var helt sikkert en af mine længste udfordringer, siger Kate Ovens, der dog fortæller, at hun sidste år faktisk spiste et pølsebrød, der var 1,2 meter langt.

Om den lange hotdog siger hun:

- Jeg havde aldrig set en, der var så lang, og bagefter var jeg stopmæt. Det var også noget rigtig griseri - jeg endte med at få sauce ud over det hele.

Se Kate Ovens fortære den vanvittige hotdog i videoen øverst i artiklen.