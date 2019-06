Maler byen rød: Gigantisk tomatkrig

De røde sprøjt fik det til at ligne en regulær slagmark, da de vilde deltagere til Tomatina-festivalen i det nordøstlige Colombia sønderbankede hinanden med store røde tomater. Hele 20 tons af de røde kasteskyts var leveret udelukkende til tomatkrig. Regionen, som Boyaca ligger i har en enorm produktion, og de 20 tons er blot en lille del af de i alt 3000 tons tomater, der blev høstet i regionen i fjord.

Boyaca er ikke det eneste sted i verden, der har en tradition for at kaste med tomater. I den spanske by Bunol har de en lignende festival, hvor op mod 20.000 mennesker deltager i en kæmpe tomatkamp.

Du kan se klip fra den columbianske tomatfestival i videoen over artiklen, og fra den spanske version her:

De bedste billeder fra Tomatino-festivalen i Boyaca, kan du ser her: