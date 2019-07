Mand og kone nygift som kvinder: - Vores sexliv har aldrig været bedre

Ian, der i 2014 blev til SueZie Hawkes, er igen blev gift med konen Cheryl. De to kvinder har aldrig været mere lykkelige sammen

Kærligheden er grænseløs.

Og selvom 58-årige Cheryl Palmer, USA, i første omgang forelskede og giftede sig med engelske Ian Hawkes, har hun nu glædeligt giftet sig med SueZie Hawkes, som Ian i dag hedder.

Parret er endda mere forelskede end nogensinde, fortæller de.

- Vores forhold er forandret til det bedre, siger SueZie, der fik sin kønsskifteoperation i 2014, til Mirror.

- Jeg er så meget gladere.

Startede tidligt

Cheryl og SueZie mødte allerede hinanden for mere end 20 år siden i et online chat-forum.

Siden sagde SueZie farvel til sin lille hjemby Swindon i England for at flytte til Tampa i Florida, hvor de to giftede sig i år 2000.

De fik efterfølgende sønnen Jason, og selvom de var lykkelige, var alt alligevel ikke, som det skulle være i SueZie.

Siden femårsalderen havde hun nemlig følt sig som en pige, fanget i en mands krop.

Parret havde da også allerede vendt SueZies kønsbekymringer, længe inden de to blev gift.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bryllupsbillede fra dengang SueZie Hawkes stadig var Ian. Foto: SueZie Hawkes

- Da SueZie bragte emnet op i 2009, var jeg bekymret for mine børn. Hvad ville til at tænke? Hvad vil deres venner tænke? Jeg var ikke ret forstående, og havde det dårligt med det. Jeg forstod det ikke, siger Cheryl Palmer til Mirror.

- Efterfølgende begyndte jeg at lægge mærke til hendes ansigt og så for første gang ting, jeg aldrig før havde bemærket - sorgen i øjnene.

Derfor valgte Cheryl også at bakke op, da emnet endnu en gang kom op i 2014.

- Selvfølgelig ville jeg ikke miste hende. På den anden side vidste jeg, hvad det betød, så jeg sagde 'ja, lad os gøre det', siger hun.

Bedre sex

Siden operationen i 2014 er deres kærlighed kun blomstret. Det kulminerede da de to for nyligt fløj til Las Vegas og blev gift på ny. Denne gang som kvinde og kvinde.

- Cheryl græd, jeg græd. Det var så følelsesladet, husker SueZie.

I dag er det da heller ikke kun deres kærlighedsliv, der har fået en overhaling - deres intime liv er ifølge dem begge bedre end nogensinde før.

- Jeg har fået en meget, meget bedre forståelse af Cheryls krop. Vores sexliv er det bedste, det nogensinde har været. Det virker bare, siger SueZie.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det nye bryllupsbillede af kone og kone fra Las Vegas. Foto: SueZie Hawkes

Alligevel ser Cheryl stadig ikke sig selv som lesbisk, ligesom SueZie fortæller, at hun også selv ville gå efter en fyr, hvis hun havde været single.

- Men Cheryls er bare trumfkortet over dem alle. Hun er den mest attraktive person i hele verden for mig, siger hun.

- Det bedste ved SueZie er hendes grin og det lys, jeg kan se i hendes ansigt. Hendes øjner smiler mere, end de nogensinde har gjort, og det er en fantastisk forandring, tilføjer Cheryl.

Ekstra Bladet har været i kontakt med SueZie Hawkes.