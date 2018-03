Mand påstår at gøre usædvanligt fund i dåse: Nu går videoen viralt

'Red Bull giver vinger', lyder sloganet for en af verdens mest populære energidrikke.

Hvorvidt Josh Henley fra Arkansas i USA fløj en tur i himlen, da han søndag aften købte en Red Bull på en tankstation, er uvist.

Til gengæld gjorde han morgenen efter et særdeles opsigtvækkende fund i dåsen, som han havde efterladt i sin bil.

Her påstår han nemlig, at der gemte sig en død mus.

Det skriver flere medier, blandt andet Daily Mail og Arkansas Matters.

Filmede hele sagen

Henley har efterfølgende delt videon af øjeblikket, hvor han skærer Red Bull-dåsen op på Facebook.

Den er i øjeblikket blevet delt næsten 500.000 gange.

- Det er simpelthen for klamt, lyder en af kommentarene.

- Jeg drikker ALDRIG Red Bull igen, er der en anden, der konstaterer.

I videoen siger Josh selv, at han 'hele tiden drikker Red Bull'.

- Jeg ved ikke, om det er en fabriksfejl, eller hvad det er, men der er en død mus i dåsen.

Efter sigende skulle Henley havde efterladt resterne af sin Red Bull i bilen natten over. Da han ville tømme dåsen næste morgen, mærkede han, at der var noget, der gav modstand.

- Da jeg tømte dåsen, var der noget, der gav en lyd. Jeg tænkte 'hvad kan det være?', siger Henley:

- Jeg vidste, at jeg blev nødt til at filme seancen. Ellers var der aldrig nogen, der ville tro på mig. Da jeg så skar den op, så jeg, at der lå en stor mus i den.

Afviser at musen kan være kravlet ind

På trods af at dåsen havde ligget i bilen natten over, afviser Josh selv muligheden for, at den her kan være kravlet ind i dåsen, da der ikke var andre tegn på, at der skulle have været en mus i bilen.

Pantelåneren opfordrer i sin video desuden andre til 'at undersøge deres Red Bull, da der måske kan være mus i dem'.

Josh Henley siger selv, at han har forsøgt at kontakte Red Bull, men at han ikke har fået svar tilbage.

Daily Mail har forsøgt at kontakte Red Bulls for en kommentar.