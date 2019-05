Masser af skader i vanvittig ostekonkurrence

Det årlige Gloucestershire Cheese Rolling Race, hvor vovehalse jagter en stor ost ned ad en stejl bakke, blev mandag afholdt i engelske Brockworth, Gloucestershire.

Konkurrencen har ifølge Daily Mail fundet sted i flere hundrede år som en måde at markere forårets komme, men har med tiden udviklet sig.

Før i tiden var konkurrencen for eksempel kun for lokale, hvorimod den nu tiltrækker deltagere fra hele verden, der gladeligt kaster sig halsbrækkende ned ad den stejle Cooper's Hill i jagten på tre kilo Gloucester-ost og æren ved at vinde.

Det fører traditionelt til masser af skader, og i år var ikke nogen undtagelse. Selvom der endnu ikke foreligger nogle officielle tal for antallet af tilskadekomne, kan det ses på optagelser fra konkurrencen, at samaritterne have en travl dag. Se hvordan konkurrencen forløb i videoen over artiklen.

En tilskadekommen deltager hjælpes væk af samaritter. Screengrab fra video.

Ifølge lokalmediet Gloucestershire Live var der i år flere tilfælde af ankelskader, hvor det værste tilfælde var en brækket ankel.

28-årige Flo Early vandt i år sin fjerde titel og ost i kvindernes konkurrence, til trods for den forstuvede ankel hun pådrog sig undervejs. Efter sejren var en realitet, var hun i øvrigt hurtig til at annoncere sin tilbagetrækning fra ostekonkurrencen.

Flo Early trække sig nu fra Gloucestershire Cheese Rolling Race. I år vandt hun sin fjerde ost. Screengrab fra video

Også på mændenes side var der titelforsvar. Således vandt 29-årige Ryan Fairley i år sin niende ost. Det skete i fravær af den 22-dobbelte vinder Chris Anderson, der i år havde valgt ikke at stille op.