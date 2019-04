Meldte domina til politiet i sag om kyskhedsbælte

Kvindelig domina fortæller, at det hele var et seksuelt spil og at manden forsvandt

Politiet i Hamburg har modtaget en lettere aparte anmeldelse. En 38-årig mand opsøgte ordensmagten i forbindelse med, at han var blevet iført et kyskhedsbælte af metal, skriver avisen Hamburger Morgenpost.

Til politiet forklarede den 38-årige, at det var en domina, en prostitueret med speciale i dominans, der havde iført ham metalstykket. Her havde hun forsøgt at afpresse ham penge mod at udlevere nøglen, forklarede han politiet.

To uger gik manden rundt med metalstykket, og i den tid kunne han ikke vaske sig rigtigt i de nedre regioner, før politiet endelig hjalp ham af med det låste kyskhedsbælte.

I forbindelse med sagen har Hamburger Morgenpost efterfølgende talt med den pågældende domina, der også er webcam-girl.

Stella Latoya kalder hun sig.

Den 25-årige kvinde forklarer til avisen, at manden taler usandt. Hun fortæller, at det var aftalt spil mellem hende og den 38-årige, og at det er vigtigt for hende, at sagens rette sammenhæng kommer frem:

- Han havde selv iført sig kyskhedsbæltet. Derefter mødtes vi som aftalt på en p-plads, hvor han gav mig nøglen. Få minutter senere skiltes vi igen. Der var ingen sex eller noget. Kun overrækkelse af nøglen, fortæller hun til avisen.

Hun fortæller endvidere, hvordan manden et par dage senere meldte sig hos hende, hvor han tiggede og bad om at få nøglen.

- Men sådan fungerer det ikke, tilføjer dominaen.

Hun forklarer, at hun som domina skal udstråle hårdhed over 'slaven'. Først, når hun fik en 'gave' skulle hun give nøglen tilbage.

- Det har intet med afpresning at gøre. Det er jo sådan, han har betalt for det, fortæller den 25-årige.

Kort efter forsvandt manden. Han lukkede sin chatkonto, og hun kunne derfor ikke få fat på ham.

Også politiet tvivler på mandens forklaring. Siden anmeldelsen har han ikke meldt sig igen hos ordensmagten, skriver Hamburger Morgenpost.