Micheles kæreste vejer 70 tons og har plads til 162 passagerer

Kærlighed kender ingen grænser.

Men da den tyske kvinde Michele Köbke fortalte sine nærmeste, at hun var i et forhold med 70 tons tungt passagerfly, fik de kaffen galt i halsen.

Nu har romancen stået på i fem år.

Det skriver Barcroft TV, som også har lavet en tv-indslag om deres forhold.

Til daglig bor Michele Köbke i Berlin, hvor hun i gang med at uddanne sig som flytekniker. Siden hun var en lille pige, har hun været meget fascineret af fly.

Kærligheden begyndte dog først at få vinger, da hun skulle boarde et fly af typen Boeing 737-800 for fem år siden. Det var særligt flyets 'anatomi' med de lange, brede vinger og elegante udseende, hun fandt attraktivt.

Kort efter gjorde hun det officielt, hun var i forhold med netop denne flytype.

- Når jeg rører hans vinger (flyet, red), bliver mine håndflader svedige, fortæller Michele Köbke til mediet.

Den tyske kvinde betegner sig selv som objektofil, som betyder, hun er følelsesmæssigt og seksuelt tiltrukket af genstande.

Ikke altid nemt

Det er dog svært at tilbringe tid med sin kæreste, når den konstant er på farten. Derfor har Michele Köbke fået lavet en model af flyet, som hun har derhjemme.

- Når man er i et forhold med et fly, kan det til tider være svært. Vi er som regel kun tætte, når jeg flyver med ham, eller hvis jeg er heldig at se ham i lufthavnen, siger den tyske kvinde.

Dog fik Michele Köbke lov til at tilbringe noget tid sammen med sin kæreste i en flyhangar ved Stockholm Lufthavn

- Vi mødtes rigtigt for første gang tilbage i maj, og det var den bedste dag i mit liv. Jeg nød hvert et millisekund af vores tid sammen, fortæller hun.

30-årige Michele Köbke står inde for, at hun er i et forhold med et fly, selvom hendes venner, familie og fremmede har svært ved at forstå hende. Hun hæfter sig ved, at hun ret til elske hvem og hvad hun vil.