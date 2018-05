Midt i cannabis-indslaget: Opdaget med plante under armen

De bedste tv-øjeblikke er ofte de mest uventede - hvis man da spørger seerne. Spørger man den unge plantebærende gut i klippet herover, ville han helst bare være sin medvirken foruden.

Det spøjse øjeblik fandt komisk nok sted, netop som reporteren Cameron Tucker var godt i gang med at udlægge historien om parret Yvette og Neil Hartley, der akkurat undgik fængsel efter at være blevet afsløret i at dyrke cannabis ved deres landsted i sydengelske Kent.

På optagelsen kan man se, hvordan den unge mand kommer slentrende med en stor plante i armene, men med ét sætter i en spurt, Usain Bolt ville være stolt over, da han får øje på kameraholdet.

Blev bare skræmt

Reporteren, der naturligt nok blev forstyrret, da den unge mand løb forbi, kunne efterfølgende selv bevidne det komiske klip. Han forsikrer dog Daily Mail, som har talt med Tucker, om, at der ikke er noget mistænkeligt over 'planteløberen' - han var simpelthen bare blevet skræmt over tanken ved pludselig at medvirke i tv.

Flere har ligeledes ifølge avisen sat spørgsmålstegn ved ægtheden af klippet og mistænkt scenen for at være opsat, men det afviser Tucker også.

Politiet i Kent er, som det lyder 'opmærksomme på den morsomme video', men har ikke anledning til at kæde den sammen med noget kriminelt.