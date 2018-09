Morbidt fund på flodbred: Det flyder med døde fisk

Tusinder af døde fisk blev fundet af lokale fiskere på en flodbred i Tyrkiet. Se de bizarre billeder her

Det var noget af et syn, der mødte de lokale fiskere om morgenen 22 september i Hatay-provinsen i Tyrkiet.

Tonsvis af døde fisk lå skyllet i land fra floden Nahr al-Asi og fyldte hele flodbredden. Det skriver det tyrkiske medie Hürriyet.

De lokale myndigheder i Hatay, der grænser op til Syrien, har sat en undersøgelse i gang, rapporterer det statslige foretagende Anadolu Agency.

I undersøgelsen vil man blandt andet tage prøver fra de døde fisk og fra vandet i området, hvor floden løber ud i Middelhavet.

Remzi Sat, en af de lokale fiskere, sagde, at de orienterede myndighederne straks, da de så, at kysten var fyldt med tusinder af døde fisk.

- Alle fiskene var døde. Det var som at se sne på Tekebasi-bredden. Det er alt sammen på grund af fabriksaffald. De har forgiftet det her sted ved at lække det hele på én gang, siger Remzi Sat ifølge Hürriyet.

Nahr al-Asi-floden, der også er kendt som Orontes-floden, begynder i Beqaa-dalen i Libanon, flyder gennem Syrien og ind i Tyrkiet, hvor den ender i Middelhavet.