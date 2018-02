Mystisk gadebillede forvirrer alle: Kan du se det?

Hvad der umiddelbart kunne ligne et helt almindeligt, kedeligt billede af en beboet gade med biler, har tiltrukket sig uventet opmærksomhed, siden det for to dage siden blev delt på billeddelingsmediet Imgur.

Billedet skaber nemlig stor forvirring blandt Imgur-brugere, som har svært ved at forstå, hvad der sker på billedet.

For er det faktisk ikke to forskellige billeder af den samme gade taget fra to lidt forskellige vinkler?

Nej, det er det faktisk ikke. De to billeder, der er placeret ved siden af hinanden, er faktisk fuldkommen ens. Det er måden, de er sat sammen ved siden af hinanden på, som gør, at de ser forskellige ud, skriver Mirror.

’Det er svært at forstå, at de to gader faktisk er parallelle’ lyder en af de mange forvirrede kommentarer på Imgur.

’Det her er super underligt. Jeg kan godt se, at det er det samme billede, men noget får min hjerne til ikke at ville forstå det,’ skriver en anden.

