Myten knust: Her går hvidhaj amok på delfin

'Hvor der er delfiner, er der ingen hajer.'

Sådan lyder en udbredt myte om nogle af havets mest velkendte beboere, men hvis du altid har haft den opfattelse, så har du taget fejl.

Som videoen oven for viser, er hvidhajer nemlig ikke blege for at sætte en delfin til livs, hvis muligheden byder sig.

Optagelserne stammer fra Smoky Bay i det sydlige Australien, hvor et par fiskere nær havde tabt både næse og mund, over hvad de så. Det beretter australske Perth Now.

På vej ud for at plukke østers så de nemlig en delfin blive angrebet af en hvidhaj, men før de kunne nå at filme opgøret, havde delfinen tabt. Til gengæld skulle et andet opgør til at starte, viste det sig.

- Mest vanvittige morgen nogensinde. Der var faktisk to hajer. En mindre hvidhaj dræbte delfinen, men så kom en større hvidhaj ud af ingenting og stjal den ud af dens mund, fortæller Jason Darke, der var om bord og så hændelsen.

Efterfølgende droppede hajen sit bytte og gik til angreb på bådens påhængsmotor, og det fik fiskerne til at stoppe, mens legen var god.

- På det tidspunkt kunne vi fornemme at hajen var ved at blive ophidset, så vi forlod området, lyder det.

Hajer er ikke kræsne, når maven skal fyldes. Det ses tydeligt her, hvor en haj bliver ædt af en større artsfælle. Video: AP

I disse optagelser er det en død hval, som bliver sat til livs af en haj.