Nervepirrende: Ægtepar møder vild elefant

Parret fik øje på elefanten, slukkede deres køretøj og håbede at elefanten, som syntes at være på udkig efter mad, ville gå tilbage ind i skoven.

Passakorn fortalte til videomediet KameraOne, at det var første gang, han nogensinde havde stødt på en vild elefant.

- Jeg så, at elefanten bevægede sin hale og sine ører, og har fået at vide, at det er tegn på godt humør. Lyden af ​​bilen kunne gøre hende panisk og aggressiv, så jeg stoppede med at køre.

- Jeg håbede, at elefanten ville se vores bil som om det var en stor sten eller noget, så hun hurtigt ville gå væk igen.

Da det store dyr begynder at bevæge sig mod bilen, kan man høre bilens kvindelige passagerer panikke og med ængstelig stemme foreslå, at de skal opgive køretøjet og løbe.

Kanchanok sagde også, at hun mente, de var heldige at overleve situationen.

- Hun gik for tæt på bilen. Jeg troede, at hun var ved at stampe vores bil eller bruge sin snabel til at kaste os.

- Vilde dyr er virkelig uforudsigelige, så jeg kunne ikke tænke positivt. Jeg vil sige, at vi kun var heldige denne gang, fortæller hun til KameraOne.

Hendes mand forsikrer hende i bilen om at forblive rolig. Og med elefanten allerede i nærheden kunne parret kun dukke deres hoveder, og håbe at den ville passere uden at bemærke dem.

