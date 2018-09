Nøgen mand spidder sig selv på hegn

En 39-årig russer fortryder formentlig sit alkoholindtag torsdag 30. august.

Her var manden, der blot går under navnet 'Denis', til en fest i byen Toljatti, hvor han kom alvorligt galt af sted, skriver russiske Komsomolskaya Pravda ifølge Mirror og The Sun.

Af uvisse årsager valgte 'Denis' nemlig at forlade festen og smide alt tøjet, for derefter at returnere. Da han vendte tilbage, tog han springet over et pig-hegn i stedet for at bruge døren, og det blev en dyr fejltagelse, der nu har givet ham øgenavnet 'Fulde Tarzan'.

Den 39-årige russer endte nemlig med at få en af hegnets spidse pigge gennem den ene balle, og han sad derfor ubehjælpeligt fast på toppen af et hegn uden en trevl på kroppen.

- Han blev spiddet på hegnet som en kebab, fortæller et øjenvidne.

- Hans familiemedlemmer måtte tilkalde politi og redningstjeneste for at hjælpe ham.

- Det var overhovedet ikke nogen nem operation, fordi piggen sad så dybt.

Efter en kamp for at få 'Fulde Tarzan' fri fra hegnet blev han overdraget til ambulancefolk, der fik ham kørt på hospitalet.

'Fulde Tarzan' har det efter omstændighederne godt, meldes det.