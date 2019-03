Nøgen transkønnet skaber trafik-kaos

Flere bilister i den malaysiske hovedstad Kuala Lumpur havde svært ved at tro det syn, der onsdag formiddag mødte dem i det populære shopping-kvarter Bukit Bintang.

Her kravlede en transkønnet kvinde nemlig ud af en taxa, smed tøjet og begyndte at danse rundt, smide sig på jorden og kravle rundt på taget af adskillige biler, skriver Yahoo! News Malaysia.

Episoden blev filmet af adskillige øjenvidner, som intet gjorde for at stoppe eller hjælpe kvinden. I stedet dukkede politiet op og gav kvinden den hjælp, som hun havde brug for. Ifølge den lokale ordensmagt var der tale om en 'mental hændelse'.

Kvinden, der angiveligt er filippiner, er nu indlagt til behandling på et hospital i det muslimske lands hovedstad.

