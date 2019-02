Ny i trafikken: Brager ind i restaurant

En chokerende video viser, hvordan en bil pludseligt torpederer en restaurant. Det skyldes angiveligt, at bilisten var ny på vejene og nervøst anlagt

Det kan være skræmmende første gang, man sætter sig alene bag rattet.

Ifølge AP var det ekstra intimiderende at køre alene for en kinesisk mand, der på grund af nerver hamrede sin bil ind i en restaurant.

På restauranten i kinesiske Mianyang City herskerede der 20. februar ellers fred og eftermiddags-idyl, hvor tre tjenere sad og stirrede på telefonerne i deres pause.

Freden blev dog hurtigt afløst af kaos, da en hvid bil ude af det blå bragede igennem facaden på restauranten og var få centimeter fra at påkøre en af tjenerne.

Efter sigende skulle bilisten kun have haft sit kørekort i en måned og var endnu ikke helt fortrolig med sit køretøj. AP skriver, at bilisten blev nervøs, da han skulle dreje i et sving og forvekslede speederen med bremsen.

Ingen kom heldigvis til skade i videoen, du kan se øverst i artiklen.