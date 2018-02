Nyt hit: Kom med til nøgen-yoga

Ifølge bloggeren er nøgen-yoga godt for ens kropslige selvværd

En australsk yoga-instruktør har valgt at gå nye veje, og derfor holder hun nu yoga-timer kun for kvinder, hvor det er obligatorisk at smide alt tøjet.

30-årige Rosie Rees fik ideen til nøgen-yoga da hun boede sammen med en nudist, og selv begyndte at dyrke yoga i baghaven kun iført sit Eva-kostume.

- Da jeg prøvede yoga-øvelser uden tøj på - først i soveværelset og siden i baghaven - blev jeg chokeret over hvor kritisk og fordømmende jeg var overfor min egen krop, fortæller Rosie Rees til Caters News.

- Jeg kunne ikke lide diverse ar på min krop og deller på maven, og jeg bemærkede al appelsinhuden, men jeg følte mig også frigjort.

Det kritiske syn på egen krop ændrede sig dog, og med tiden begyndte Rosie Rees at elske sin krop som den er og se diverse 'fejl' som unikke kendetegn.

- Jeg følte at nøgen-yoga havde en positiv indflydelse på mig, og det skulle deles.

For tre år siden begyndte hun derfor at undervise i nøgen-yoga, og siden har hun undervist hundredvis af afklædte hold.

Succesen har faktisk været så stor, at Rosie Rees nu er blevet inviteret til New York som gæsteunderviser i et nøgen-træningscenter, hvor hun skal udbrede sin version af yoga.

Så vidt Rosie Rees er orienteret, er hun den eneste i verden der tilbyder nøgen-yoga, selvom hun har svært ved at tro det.

- Jeg kan ikke fatte, at igen andre har tænkt på det før, lyder det fra den australske yoga-instruktør.