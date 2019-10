Nyt tv-program: Bliv vegetar eller spis dit kæledyr

Et britisk reality-show tager kød-debatten til et helt nyt stadie

Bliv vegetar, eller vi dræber dit kæledyr.

Så kontant er dilemmaet, som deltagerne i et nyt britisk reality-show får kastet i hovedet.

Ifølge The Guardian bliver kæledyret ikke bare slagtet. Deltagerne i 'Meat the Family' bliver også bedt om at tilberede og spise kæledyret, såfremt deltagerne ikke bliver vegetarer.

Programmet, der bliver sendt på den britiske kanal Channel4, udfordrer fire familier, der hver dag lapper massevis af kød i sig, til at tage sig af et dyr, som ellers normalt vil havne på tallerkenen. Så det er altså ikke familiernes hund, kat eller akvariefisk, der er på spil.

Se også: Vegansk kvinde sagsøger nabo: Stop med at grille kød

Hvert sit dyr

De fire familier får tildelt hver sit dyr; et lam, en gris, en kylling og en kalv, og skal herefter passe og pleje det som et hvert andet kæledyr i tre uger.

Derefter skal de beslutte om deres ny ven kan skal tilberedes i ovnen, eller om det får lov til at leve resten af sine dage i beskyttet reservat for dyr.

Køber man sit konventionelle kød pakket ind i plastik i supermarkedet, er der langt fra gård til tallerkenen. Netop den præmis ønsker man at udfordre med programmet.

- Hvorfor er det acceptabelt at spise et lam, men man vil aldrig spise sin egen hund? Kan du gå tilbage til at spise kød, når du har sat navn og ansigt på dit måltid?, sådan lyder nogle af de etiske valg, som deltagerne kommer til at stå overfor, ifølge seriens skaber Daniela Neumann.

Serien får premiere i det nye år.

Se også: 'Narkofund' i lufthavn var veganer-pulver

Casper Christensen er en katastrofe