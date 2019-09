På vej i skole: Så eksploderer kabel

En studerende blev slemt forbrændt, efter han trådte på et åbent el-kabel og blev dækket i flammer. Se den voldsomme scene her:

I den Indiske by Mumbai trådte den 20 årige Shubham Sony på et el-kabel, der stak op af vejen syv meter fra hans hjem.

Det skabte en mindre eksplosion, der satte ild til Shubham Sony's tøj og gav ham slemme forbrændinger.

Episoden fandt sted i begyndelsen af ugen, da den unge mand var på vej i skole, men han kom aldrig nogensinde frem. Årsagen blev fanget overvågningskamera og er nu blevet offentliggjort.

- De her kabler har været blottet i lang tid nu og for noget tid siden, var der også et køretøj, der gik ild i, men det var der ingen, der tog nogen notits af. 'Maharashtra State Electricity Distribution Company' har lovet at betale hospitalsomkostningerne for min søn, men vi har ikke hørt fra dem endnu, fortæller Shubham Sony's far til mediet Behind Woods.

El-firmaet forklarede, at kablet var blevet dækket til med cement for tre måneder siden, men at den voldsomme mængde regn, der er faldet, igen havde blottet kablet. Efter det så var blevet dækket til igen, blev det endnu engang blottet, fordi nogle entreprenører skulle lægge dræn.