Påskehare deler tæv ud i gadeslagsmål

Hvis folk i det centrale Orlando søndag havde svært ved at tro deres egne øjne, er det fuldt forståeligt.

Her kunne man nemlig se en person i et kridhvidt påskeharekostume dele knytnæver ud til en mand, der var oppe at slås med en kvinde på gaden, skriver Orlando Weekly.

Ifølge et øjenvidne startede slagsmålet, da manden stødte ind i kvinden. De to var allerede ved at udveksle slag, da påskeharen blandede sig og tildelte manden et par solide knytnæveslag.

De stridende parter blev dog hurtigt stoppet af en betjent og sendt i hver sin retning, uden at nogen blev sigtet.

Troede han skulle anholdes

- Fyren spyttede hende i ansigtet. Jeg løb derover for at skille dem ad, men så var fyren ved at vinde, og slagsmålet blev værre, så jeg måtte anstrenge mig lidt mere, fortæller manden inde i påskeharen, Antoine McDonald, som troede han ville blive anholdt efter slagsmålet.

- Jeg fortalte politiet hvad der var sket. Han sagde 'hvis jeg ser dig slås igen i det kostume, så anholder jeg både dig og haren', fortæller Antoine McDonald.

Dermed kunne en bizar påskehistorie være slut, hvis ikke den 20-årige amerikaner havde valgt at udnytte situationen til lidt sjov og spas på sociale medier.

Da videoen med slagsmålet gik viralt, oprettede han nemlig hurtigt en Instagram-profil til den hidsige påskehare, som på få dage har rundet næsten 10.000 af følgere.

