Påskeudfordring: Kan du knuse et æg i hånden?

Hvis du keder dig i løbet af påskeferien, er her et eksperiment, du måske kan fordrive lidt tid med.

I anledning af påsken har Ekstra Bladet TV været en tur i arkivet og finde et 'æg-speriment' fra påsken 2015, hvor folk på gaden blev udfordret til at knuse et æg med de bare næver.

Det lyder ellers nemt. Tag et æg i din hule hånd og pres alt hvad du kan, uden at bruge tommelfingeren.

Utroligt nok viser det sig stort set umuligt at få et æg til at revne med de bare næver, hvis man holder det i hele hånden, mens man klemmer til.

Se selv i indslaget over artiklen, hvor du også kan høre en eksperts forklaring på, hvorfor udfordringen er stort set umulig at klare.

--------- SPLIT ELEMENT ---------