Papegøje siger 'f**k af!' til brandmand der vil redde den fra hustag

Den ualmindeligt næbbede kælepapegøje viste sig ud over at være beskidt i munden også at være lidt af en narrefjer

Da papegøjen Jessie fløj fra sit hjem og satte sig på taget af et hus i Edmonton i det nordlige London, kunne hun tilsyneladende ikke komme ned igen.

Så den turkis-gule fugl endte med at sidde oppe på taget i tre dage, hvor hverken hendes ejere eller dyreværnet var i stand til at lokke hende ned. Det skriver blandt andre britiske Metro.

Sådan her havde papegøjen Jessie siddet og kukkeluret i tre dage uden at komme ned. Foto: All Over Press

Dagevis på tagryggen har tydeligvis påvirket Jessies humør, for da en brandmand besteg sin stige for at redde hende ned, var hun mere end almindeligt næbbet.

'Fuck off!'

Og selvom brandmanden havde fået instruktioner fra ejeren om at sige ’i love you’ for at mildne hun-papegøjen til at komme med ned, vandt han bestemt ikke hendes respekt fra første færd (eller fjer, om man vil).

Dyreværnet og ejeren var bange for, at fuglen var kommet til skade, og derfor blev brandvæsenet tilkaldt for at hjælpe. Foto: All Over Press

'Fuck off!', lød de bevingede ord, som åbenbart var alt, Jessie havde til overs for brandmandens ihærdige forsøg.

- Så opdagede vi, at hun var ret beskidt i munden og blev ved med at bande, til vores morskab, siger brandmand Chris Swallow.

Det viste sig, at Jessie og hendes ejer også kunne tale både tyrkisk og græsk, så også på de sprog forsøgte brandfolkene at lokke med den bestemte dame. Også uden held.

De udsendte brandfolk fik sig et godt grin, da fuglen begyndte at bande og svovle. Også selvom brandmanden på stigen sagde søde ting til den. Foto: All Over Press

Til sidst viste Jessie sig dog udover at være beskidt i næbbet også at være lidt af en narrefjer, for da hun efterhånden var blevet træt af at sende hele sit bandende vokabular efter brandvæsenet, stod det klart, at det i hvert fald ikke var en skade, der gjorde, at hun ikke havde bevæget sig fra sin udvalgte tagryg i tre dage.

Det lykkedes til sidst at få den bandende fugl ned - men ikke som brandmændende havde troet, det ville ske. Foto: All Over Press

Pludselig fløj hun simpelthen først videre til et andet tag og dernæst ned til sin ejer, der havde stået og bevidnet hele scenariet.

