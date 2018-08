'Paul' filmede sine prutter på arbejdet i fem måneder - nu er han blevet fyret

Den 26. marts var første gang, den amerikanske mand Doug lagde et lille videoklip ud af sig selv, hvor han slap en vind i uniformen.

Siden greb det om sig, og manden, der kun er kendt i offentligheden som Doug og på Instagram har navnet 'Paul Flart', er blevet en stor viral sensation.

Han har nu over 50.000 følgere og har i alt lagt 75 videoer op på det sociale medie. Alle klip viser ’Paul Flart’s ansigt, mens han prutter på sit arbejde som sikkerhedsvagt på et unavngivet hospital i Florida i USA.

Også på Youtube florerer videoer med sammenklip af vagtens mange pruttevideoer.

Men nu er det tilsyneladende slut med de cirka tre sekunder lange klip af 'Paul Flart' i arbejdstøjet. For i en live-video, som ikke længere er tilgængelig, filmede Doug for nylig det øjeblik, hvor han blev fyret fra sit job. Det skriver flere medier, blandt andre The Independent.

Klippet er dog blevet fanget af nogle af hans følgere, som har lagt det op på det sociale medie Reddit. Videoen viser Doug, der til kameraet fortæller, at han nu er på vej ind for at blive fyret. Og ganske rigtigt, så ender han meget hurtigt i en samtale med en anden mand, hvis ansigt man ikke ser.

Doug argumenterer for, at han aldrig i sine små klip har vist nogen logoer, så hans arbejdsplads kunne identificeres af hans følgere, men det hjælper tilsyneladende ikke hans sag.

- Vi er blevet gjort opmærksomme på, at du har optaget dig selv i din uniform på denne grund, lyder det fra den uidentificerede mand, som formodes at være Dougs nu tidligere chef.

Se videoen her:

I et interview med Vice forklarer ’Paul Flart’, hvordan det hele startede:

- Lobbyen har virkelig god akustik, så vi prutter naturligvis alle sammen. En dag slår jeg en temmelig god en og fik virkelig god lyd ud af den, så næste gang, det skete, optog jeg det, og sendte den til min gruppechat.

På sin Instagram-konto henviser han nu til en indsamling, han har lavet til sig selv, i håbet om at ’blive den første der gør prutter til sin levevej’.