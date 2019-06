Perfekt kamufleret: Kan du se en ugle på dette billede?

De sociale medier vælter i optiske illusioner og skjulte motiver, og ofte er de så svære at greje, at de går viralt.

Kan du for eksempel se andet end en murstensvæg på det her billede?

Og falder du, som de fleste andre, for denne optiske illusion?

Denne unge piges mystiske billede forvirrede sidste år en hel masse mennesker - kan du se hvorfor?

Og nu er den altså 'gal' igen. En naturfotograf tog fredag et billede af en ugle på en klippe. Men fuglen er ikke helt nemt at få øje på, skriver Caters News Agency.

- Jeg leder ofte efter små ugler på sten og klipper - og er den her ikke bare smuk? siger fotografen, 63-årige Jim, der også tidligere har skabt overskrifter med sine ugle-billeder, til Caters.

- Jeg kalder den her leg 'jag den lille ugle' - folk elsker det faktum, at de her små fugle faktisk kamuflerer sig så godt, siger fotografen videre til bureauet.

Kan du spotte uglen? Ellers er der hjælp at hente i bunden af artiklen.

