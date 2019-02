Pinligt! Hund åbner naboens meget private pakke

Engelske Lee Edwards og Jenna Crozier ville gerne være gode naboer, og havde derfor intet problem med at tage mod en pakke for en anden beboer på deres vej, som ikke var hjemme.

Parrets hjem i Wigan skulle dog vise sig at være et usikkert sted at opbevare pakker, for deres nysgerrige labrador-hvalp, Bonnie, kunne nemlig ikke dy sig for at rive pakken i småstykker og afsløre dens indhold; en 15 centimeter lang lyserød dildo.

- Postbuddet afleverede pakken her, og jeg gemte den bag døren uden at tænke nærmere over det, fortæller 34-årige Jenna Crozier, der arbejder som hundefrisør, til Caters News.

Der gik dog et stykke tid, før det gik op for parret, hvad pakken rent faktisk indeholdte.

- Jeg kom nedenunder og troede først, det var et stykke træningslegetøj. Jeg er hundetræner, og vi har legetøj, der ligner, siger 36-årige Lee Edwards.

Havde den i munden

Da realiteterne gik op for Lee Edwards og Jenna Crozier, kunne de til gengæld ikke lade være med at trække på smilebåndet.

- Da jeg så, hvad det var, synes jeg var var ret sjovt. Af alle de pakker, hun kunne have fået fat i, må det være den største hemmelighed, man kan have.

- Bonnie havde den i munden og vandrede rundt med den. Hun legede med den i en times tid, fortæller Jenna Crozier, der efterfølgende puttede dildoen i en pose, der blev afhentet af pakkens modtager senere på dagen

- Hun gav os et blik. Hun vidste, hvad det var, og hun skyndte sig ud til sin bil.

- Jeg har ikke set hende siden, og jeg har heller lyst til at se hende. Jeg har det forfærdeligt over det, lyder det fra Jenna Crozier.

Parret er nu færdige med at modtage pakker for naboerne, oplyser Lee Edwards.

