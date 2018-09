Prøver at stoppe: Toårig dreng ryger 40 smøger om dagen

Drengen får nu hjælp fra myndighederne til at kvitte nikotinen

Toårige Rapi Ananda Pamungkas fra Indonesien har allerede chokeret internettet med sine rygevaner.

Den lille dreng ryger nemlig to pakker cigaretter om dagen, men det skal være slut nu, fortæller hans mor Maryati til Caters News.

Familien fik for nylig besøg af indonesiske embedsmænd, der opfordrede lille Rapi til at stoppe med at ryge, men det er åbenbart nemmere sagt end gjort, afslører Maryati.

- Sundhedsmyndighederne sagde, at det ikke kunne fortsætte, men hvordan kan jeg ændre på hvad han kan lide?

- Når jeg arbejder, går han alene rundt og finder dem (cigaretskodder, red.) på gaden, lyder det fra den frustrerede mor.

Det var også sådan Rapis rygevaner startede. Cigaretskodderne var 'lækre', syntes han.

Derfra begyndte han at tigge forbipasserende ved hans mors markedsbod om cigaretter. Hvis de afviste ham, brød han ud i et raserianfald, hvorefter han som regel fik sin vilje.

- Det var nået til et punkt hvor han græd og tiggede om cigaretter, og ellers ville han gå amok, græde og hive i sit hår, fortæller 35-årige Maryati.

Nu tænker lille Rapi mere på sit legetøj og mindre på cigaretter, selvom han altså ikke har lagt vanen helt på hylden endnu. Det er der dog god grund til at gøre, fortæller den australske sundhedsekspert Colin Mendelsohn.

- Forsøg på dyr har vist, at nikotin skader hjernens udvikling.

- Det kan føre til permanente problemer med hjernefunktionen, den følelsesmæssige udvikling og andre kognitive funktioner.

- Alle de andre symptomer - hjertesygdomme, lungesygdomme og kræft - vil komme i en meget tidligere alder.

- Og jo tidligere børn begynder, jo mere afhængige bliver de, så han bliver afhængig af det, og dermed åben for andre afhængigheder, advarer eksperten.

Indonesiske Ardi røg også to pakker cigaretter om dagen som toårig. Nu har han dog lagt stilen om.

To-årige Ardi røg 40 smøger hver dag: Sådan har han det nu