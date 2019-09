Rekord: Her er verdens største lighter

Mændene bag rekorden havde ingen planer om at slå rekorden, da de byggede kæmpelighteren

Amerikanske Peter Sripol og Samuel Foskuhl er, hvad man kan kalde to vaskeægte nørder, der elsker at bygge ting i garagen.

Gennem årene er det blandt andet blevet til propan-drevne legetøjsvåben, en fjernstyret tank og en hjemmelavet flyvemaskine, og nu har syslerierne så også kastet en verdensrekord af sig.

Deres hjemmebyggede, gigantiske lighter på 2,17 meter er nemlig blevet optaget i Guinness Rekordbog som verdens største lighter.

Den 2,7 kilo tunge kreation er bygget op omkring en ukrudtsbrænder og en elektrisk tænder, der er pakket ind i skumplast og glasfiber.

Hvad der var formålet med at bygge en kæmpelighter (hvis der var noget), står ikke klart, men det var i hvert fald ikke at slå en verdensrekord, afslører de to herrer bag.

Nu er de dog glade for rekorden, men der er indtil videre ingen planer om at overgå sig selv.

Peter Sripol og Samuel Foskuhl har også bygget verdens mindste 'The Boring Company'-flammekaster, som også ses i indslaget ovenfor. Her ses en flammekaster fra det Elon Musk-ejede firma i almindelig størrelse. Video: The Boring Company.

