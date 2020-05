Robot serverer smittefri fadøl

Som bartender er den lidt mut. Men den er driftssikker, utrættelig og bedst af alt: uden risiko for at smitte dig med coronavirus.

Det er ølrobotten Beer Cart, der er tale om.

Efter at Spanien så småt er begyndt at åbne for barer og caféer, er Beer Cart kommet i spil på baren La Gitana Loca i Sevilla.

Robotarmen drejer om sin akse, griber et plastikkrus og fylder det under en ølhane, når man giver den sin bestilling.

Den blev egentlig købt ind til baren før coronakrisen. Men da krisen ramte, gik det op for barejer Alberto Martínez, at den ville passe godt til en forsigtig genåbning.

Ikke alle er dog begejstrede.

- Jeg kan ikke lide den slags maskine. Jeg vil hellere tage risikoen og få dem til at servere øl på den måde, de har gjort hele mit liv, siger 33-årige Manuel Fernández.