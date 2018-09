Så har man set det med: Sæl overfalder kajakroer med blæksprutte

I New Zealand sprang en sæl pludselig op af vandet og svingede en blæksprutte lige i synet på en komplet uforberedt kajakroer. Se den bizarre hændelse herunder

Kajakroeren Kyle Mulinder fik sig noget af en overraskelse og en vild historie at fortælle til middagsselskaber, da han i sidste uge var ude og ro med nogle venner ud for kysten ved Kaikoura i New Zealand.

Under kajakturen stødte en gruppe sæler nemlig til. En af dem havde fået lufferne i en blæksprutte og var ved at sætte bløddyret til livs, da sælen ud af det blå sprang op af vandet og svingede blæksprutten og dens fangarme direkte i hovedet på Kyle Mulinder.

Det beretter CNN.

Manden bag videoen, Taiyo Masuda, siger, at sælerne bare svømmede roligt rundt, og at de på ingen måde have forudset det aparte overfald.

- Omkring frokosttid begyndte flere sæler at svømme rundt. Vi troede bare, at de lige skulle have gang i kroppen, men åbenbart ledte de efter mere føde, fortæller Taiyo Masuda til CNN.

- En sæl svømmer lige ved siden af os med en blæksprutte i munden, og den kommer op af vandet lige ved siden af os og prøver så at tygge på fangarmen, men slog os i ansigtet!

- Vi begyndte med det samme at grine, for vi blev bestemt overraskede. Vi er alle sammen eventyrlystne fyre, men sådan noget oplever vi ikke hver dag! Sådan en autentisk oplevelse fik os til at grine resten af dagen, siger han til CNN.

Efter Kyle Mulinder havde fået rystet blæksprutten af sig, sugede den sig fast til bunden af hans kajak, så han med sin pagaj måtte befri sig fra fangarmene.

