Se videoen: Danske brandmænd surfer på tag over bro

Hvor mange brandmænd skal der til at fjerne et aluminiumstag fra Farøbroen? Få svaret herunder

Brandfolk fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning måtte tænke ude af boksen, da de tirsdag blev kaldt ud til en usædvanlig opgave på Farøbroen.

I det kraftfulde blæsevejr var taget nemlig blæst af en lastbil, og da det spærrede for trafikken i begge retninger, skulle det fjernes hurtigst muligt.

Taget var dog af aluminium, så der var en overhængende risiko for, at det ville blæse i den kraftige vind.

For at løse det problem satte brandfolkene sig derfor oven på taget og brugte det som en 'kælk', der blev trukket efter en brandbil. Se den spøjse episode i videoen over artiklen.

- Det er jo sådan, at man aldrig ved, hvad man kommer ud til som brandmænd. Det her var så en af de spøjse ture, fortæller Michael Larsen, der er deltidsbrandmand i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, til TV2 ØST.

Michael Larsen har været deltidsbrandmand i 34 år, og tirsdagens tur på Farøbroen var hans nummer 100 i år.