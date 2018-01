Set af 60 millioner - Tims tur på arbejde går HELT galt

En amerikansk mands tur ud af indkørslen er gået viralt i USA, efter at konen delte en overvågnignsvideo af ham. Se den sjove video her

"En helt normalt dag for Tim på vej mod kontoret!".

Sådan skrev Kelly Besecker, Tim Beseckers kone, på Facebook den 10. januar. Til opslaget havde hun vedhæftet en video fra hjemmets overvågningskamera i indkørslen. På kun 5 dage er overvågningsvideoen blevet set hele 59 millioner gange.

I videoen ser man Tim Besecker på en helt almindelig dag. Han er på vej ud i husets indkørsel for at tage på arbejde, men han ser slet ikke, at indkørslen er fuldkommen dækket af is. Derfor træder han ud i indkørslen, som han altid ville, men det går herefter HELT galt.

Se videoen herover. Så forstår du måske, hvorfor halvanden million har delt den på Facebook!

Familien Besecker og den frosne indkørsel er på kort tid gået komplet viralt. Udover de mange, mange visninger af videoen har Tim besecker været på CNN, Fox og er sågar blevet interviewet til den anerkendte amerikanske avis Washington Post.

Til sidstnævnte lover Tim Besecker, at han vil blive bedre til at salte sin indkørsel.