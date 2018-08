Simone fyldte 93 år: Blev arresteret på sin fødselsdag

Det er nok de færreste, der ligefrem drømmer om at blive arresteret, men ikke desto mindre var det et stort ønske hos 93-årige Simone fra USA.

Hun har aldrig prøvet at blive anholdt af politiet, og som en trofast fan af den amerikanske tv-serie 'Cops', havde hun flere gange tænkt over, hvordan det mon føltes.

Og få dage efter sin 93 års fødselsdag i juli, skete det endelig.

Her troppede en politibetjent pludselig op i sin patruljevogn og 'arresterede' Simone.

Episoden var dog en overraskelse fra datteren Anne Dumont, der syntes, at moderen skulle have opfyldt sit højeste ønske. 'Anholdelsen' var naturligvis blot for sjov, men ifølge datteren var Simone lykkelig over at få lov til at give betjenten et kram samt at få lov til at sidde i patruljevognen.

Selv om overraskelsen fandt sted i juli, er det først nu, Anne Dumont har delt historien i et opslag på Facebook:

'En vigtig begivenhed med nogle få vidner på siden. Et par dage senere sagde hun til mig: 'Du har gjort mig lykkelig'.

- Hun var så begejstret over, at det var muligt, og som jeg sagde i mit opslag, sagde hun til mig, at jeg havde gjort hende lykkelig. Det varmede mit hjerte, at hun blev så glad. Åh, det var en lettelse for mig, fortæller Anne Dumont til Independent og fortsætter:

- Halvanden måned efter snakker hun stadig om sin 'anholdelse', som billederne beviser.