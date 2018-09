Sjældent syn: Kobra kaster død kobra op

Et sjældent fænomen blev fanget på video i Indien.

Det skete i Satyabadi in Puri-distriktet i Indien, hvor den lokale borger Harish Chandra Parida fik sig noget af en overraskelse, da han fandt en stor kobraslange i sit køkken 27. september.

Det skriver AP.

Exceptionelt sjældent: Finder slange med to hoveder

Den halvanden meter lange kobraslange havde søgt ly under en stor tønde ris i køkkenet. Harish Chandra Parida ringede straks til myndighederne, og en slangeredder ankom til stedet og fik hevet slangen ud.

Til slangeredderens store overraskelse begyndte kobraslangen at bevæge sig og gøre klar til at kaste noget op. Først kom en hale ud af munden, og så fulgte en død slangekrop ganske langsomt efter.

- Når slanger fornemmer, at de er i fare, kaster de deres måltid op for at kunne stikke af hurtigere. At en kobra kaster en anden kobra op er dog et sjældent fænomen, sagde Subhendu Mallik, generalsekretær for ‘Snake helpline’.

Indiske kobraslanger er som mange andre slanger kannibaler.

