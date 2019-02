Skørt scoretrick: Sådan har du aldrig set det før

'Må jeg få dit nummer? Jeg har vist tabt mit eget', 'Jeg er godt nok ikke Lars Larsen, men jeg kan godt få dig til at se dyner alligevel', eller slet og ret bare 'Kommer du tit her?'

Scoretricks er der masser af, og de kommer i forskellige former.

Da pingviner i sagens natur ikke kan tale, er scorereplikker ude af billedet, men til gengæld har de udviklet en anden og ret speciel metode, når han-pingvinerne skal gøre sig attraktive over for hunnerne.

Se det aparte scoretrick i videoen ovenfor.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tidligere har to pingviner stjålet et tændt kamera fra et australsk forskerhold og lavet en utrolig sød selfievideo.