Skræmmende dumt: Her kører fuld kvinde over åben bro

Det er nok de færreste cyklister, der ikke har udsat sig selv for et styrt eller to, hvis der er blevet indtaget en håndfuld øl for meget.

Alligevel må det skræmmende uheld som en 37-årig kvinde for nyligt udsatte sig selv for tangere som rekord.

På Racine Street Bridge i Menesha, Wisconsin tog hun nemlig en aftencykeltur ud på broen - imens den var oppe.

Kvinden var da også ifølge politiet 'påvirket af alkohol'.

Det skriver We Are Green Bay.

Både kvinde og cykel reddet

Først et minut efter uheldet gik det op for de forbipasserende, hvad der rent faktisk var sket.

Det lykkedes efterfølgende både at fiske den berusede kvinde og hendes cykel op til overfladen.

Kvinden blev efterfølgende bragt til Thedacare Regional Medical Center, hvor hun blandt andet blev behandlet for skader i ansigtet.

Politiet er stadig i gang med at undersøge episoden.

